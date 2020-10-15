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Глава Минздрава РФ рассказал, когда в России может начаться массовая вакцинация от коронавируса

13:21, 15.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава Минздрава РФ рассказал, когда в России может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Фото: minzdrav.gov.ru

Расширенная поставка вакцин для массовых прививок от COVID-19 может начаться в конце ноября и в декабре, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Вакцинация против коронавируса будет проходить с учетом медицинских показаний, специалисты будут определять контингент лиц, которым сделают прививку той или иной вакциной.

realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Также Мурашко сообщил, что пациент с коронавирусом должен направляться в стационар не позднее третьих суток с начала болезни в случае неэффективности амбулаторной терапии, передает ТАСС.

Вчера Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал вакцину от коронавируса. Ее планируют ввести в гражданский оборот 1 января 2021 года.

ОбществоМедицина
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