В Казани участник фестиваля «ФормART» приступил к созданию мурала, посвященного самоизоляции

В Казани финалист фестиваля стрит-арта «ФормART» приступил к созданию мурала, посвященного самоизоляции. Об этом сообщает Минкультуры Татарстана.



Мурал появится на фасаде здания по улице Маршала Чуйкова, д. 55. Художник осуществляет задумку на девятом этаже, работать над произведением ему предстоит в течение пяти дней.

Отметим, фестиваль посвящен теме борьбы с коронавирусом. В основе сюжета — образ закрывающихся ульев. «Этот мурал — напоминание о тяжелом периоде самоизоляции, когда мы были ограничены во всем: в движении, путешествиях, встречах с родными и близкими, посещениями парков, в том числе потреблением — то, на чем построена наша современная экономика», — объяснили эксперты уличного искусства и жюри фестиваля.



Ранее сообщалось, что казанский художник Рустам QBic нарисовал мурал Fathers & Sons на одном из домов Самары.