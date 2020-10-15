Глава Роспотребнадзора отнесла Татарстан к регионам с самыми низкими показателями распространения COVID-19

В Татарстане, Чечне, Тульской области и других регионах зафиксированы самые невысокие показатели распространения коронавируса. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По ее словам, на которые ссылается ТАСС, никаких оснований не доверять данным по заболеваемости в указанных регионах. Попова отметила, что там «абсолютно очевидно идет четкое соблюдение всех требований ношения масок в транспорте, обработки рук».

Фото: Илья Репин

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова обратила внимание, что в Татарстане благодаря жесткому контролю за ношением масок заболеваемость COVID-19 составляет менее единицы на 100 тыс. жителей.