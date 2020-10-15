Минпросвещения РФ: в 115 российских школах ввели карантин из-за COVID-19

В России в 115 школах ввели карантин из-за коронавируса. Это составляет менее 0,29% от общего числа школ, заявили в Минпросвещения РФ.

На карантин закрыты 0,86% классов в школах России, пишет RT.

kzn.ru

Вчера заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что в ведомстве не видят причин для перевода школьников на дистанционное обучение. В республике не выявлено случаев, когда школьники заражали свои семьи коронавирусом.

