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Минпросвещения РФ: в 115 российских школах ввели карантин из-за COVID-19

12:02, 15.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минпросвещения РФ: в 115 российских школах ввели карантин из-за COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В России в 115 школах ввели карантин из-за коронавируса. Это составляет менее 0,29% от общего числа школ, заявили в Минпросвещения РФ.

На карантин закрыты 0,86% классов в школах России, пишет RT.

kzn.ru

Вчера заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что в ведомстве не видят причин для перевода школьников на дистанционное обучение. В республике не выявлено случаев, когда школьники заражали свои семьи коронавирусом.

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