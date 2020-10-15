В горбольнице №5 Челнов опровергли дефицит коек для больных коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Администрация горбольницы №5 Набережных Челнов опровергла дефицит мест для больных коронавирусом. Ранее «Вести КАМАЗа» со ссылкой на персонал больницы сообщили, что заняты все 300 коек, подготовленных для ковидных пациентов.

Фото: zdrav.tatar.ru

В больнице уточнили, что эти койки находятся в постоянном обороте, то есть в один момент они могут быть заняты, а в другой — свободны.

«Мы однозначно можем заявить, что дефицита нет — ни одному нуждающемуся пациенту с показаниями в койко-месте мы не отказывали и не планируем. Временно выполняя функции инфекционной больницы, мы ведем первичный прием, спокойно справляемся и не нуждаемся в дополнительных койках. Врачи не видят всей ситуации и могут ошибаться в оценках», — приводит издание ответ больницы.

Напомним, горбольница №5 в Челнах вновь открылась как ковидный госпиталь 7 октября.