В Татарстане растет суточный прирост новых случаев коронавируса

В Татарстане с начала месяца увеличивается суточный прирост новых случаев коронавируса. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В республике 1 октября было зафиксировано 26 новых случаев, а 15 октября — уже 38 случаев COVID-19. Максимального значения за весь период пандемии показатель достигал 7 мая, когда за сутки было выявлено 105 заболевших. Всего в РТ выявлено 7 692 случая COVID-19.

realnoevremya.ru

За 15 октября в Приволжском федеральном округе коронавирусную инфекцию выявили у 1 647 человек, что является рекордным показателем с 1 апреля. За весь период в ПФО зарегистрировано 179 034 случая заболевания коронавирусом.



Ранее член-корреспондент Академии наук Татарстана, профессор Альберт Ризванов объяснил, что рост заболеваемости коронавирусом связан с завершившимся сезоном отпусков и началом учебного года. По его словам, 90% заражений происходит при контакте с 10% больных.

