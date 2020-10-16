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В России за сутки впервые выявили рекордные 15 150 случаев коронавируса

10:36, 16.10.2020
В России за сутки впервые выявили рекордные 15 150 случаев коронавируса
Фото: Ринат Назметдинов

В России за сутки зафиксировали 15 150 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число выявленных случаев за весь период эпидемии в стране — 1 369 313 . Об этом сообщает RT со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

realnoevremya.ru / Илья Репин

«За последние сутки в России выявлено 15 150 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни», — сообщили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в России выявлено 13 754 новых случая коронавируса.

ОбществоМедицина
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