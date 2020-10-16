В Госдуме предложили на время обнулить НДС на продукты при доставке

Предложение о нулевой ставке НДС на продукты, которые граждане России заказывают дистанционным способом в период «коронавирусных» ограничений, поступило от депутата Госдумы Василия Власова.



Таким образом депутат считает возможным простимулировать граждан приобретать товары дистанционно и минимизировать посещения предприятий торговли из-за необходимости приобретать продукты питания.

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«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность введения нулевой ставки НДС на продовольственные товары, которые будут заказываться гражданами дистанционно с доставкой по месту жительства на период ограничительных мер, направленных на снижение распространения инфекционных заболеваний. Данная мера позволит снизить стоимость продовольственных товаров при дистанционной покупке на 10—20% и станет поводом для значительной части граждан отказаться от очного посещения предприятий торговли», — приводит RT текст обращения депутата, направленного на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Ранее сообщалось о возможном подорожании в России доставки товаров.