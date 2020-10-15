Москвичей будут впускать в ночные заведения по QR-код и СМС

В связи с ростом числа заболеваний коронавирусом власти Москвы вводят ограничения на посещение в ночное время баров, клубов и других развлекательных заведений.

«Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Правило начнет действовать с 19 октября в заведениях, открытых с 00.00 ночи до 06.00 утра. Оно распространится на работников и посетителей клубов и баров.

Фото: wikimedia.org dit.mos.ru

Эта мера вводится, чтобы в случае обнаружения COVID-19 у одного из посетителей можно было уведомить остальных гостей заведения, что они оказались в зоне риска и должны пройти тестирование на коронавирус.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города проконтролируют перевод сотрудников организаций на удаленный режим работы.

