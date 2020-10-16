В Татарстане остаются закрытыми 16 школьных классов

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщили, что на сегодня 16 классов находятся на разобщении, в которых учатся 390 детей.

14 классов находятся в Казани, два — в Нижнекамске.

Неделю назад сообщалось, что в Татарстане с начала учебного года выявили 48 очагов коронавируса в образовательных организациях. На тот момент заболели 10 школьников, 9 студентов и 29 педагогов.

Вчера в Минпросвещения РФ заявили, что в 115 российских школах ввели карантин из-за COVID-19. Это составляет менее 0,29% от общего числа школ.