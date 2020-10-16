В Минздраве Татарстана заявили, что лечение ОРВИ лекарствами от коронавируса может быть чревато

Фото: Маргарита Головатенко

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, чем грозит лечение ОРВИ лекарствами от коронавируса без назначения врача. Он рекомендовал перед приемом препаратов внимательно читать инструкцию, где прописаны показания к применению и побочные действия.

«Безусловно, все лекарственные препараты должны назначаться по строгим рекомендациям врачей. Мы бы, конечно, рекомендовали рецептурные бланки использовать при покупке эти препаратов. Просто так принимать — это чревато. Это не выход, если у пациента банальная ОРВИ.

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Другой вопрос — если мы выставляем диагноз COVID-19, то это тоже не означает, что надо сходу принимать этот препарат. Там есть четкие опять-таки показания, в какие сроки надо принимать, это первый момент. То есть надо задуматься: если человек болеет, условно говоря, две недели, и после двух недель ему был выставлен этот диагноз, а болеет он в амбулатории — есть ли смысл его принимать, есть ли показания его принимать. Ну а второй момент, должны учитываться очень четко сопутствующие заболевания у пациента и надо расценивать потенциальную пользу и потенциальный вред», — сказал Жаворонков.

