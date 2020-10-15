Новости общества

23:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Москве перестанут впускать в общественный транспорт пассажиров без масок и перчаток

22:20, 15.10.2020
В Москве перестанут впускать в общественный транспорт пассажиров без масок и перчаток
Фото: kzn.ru

В Москве с завтрашнего дня водители обязаны не впускать в транспорт пассажиров без масок и перчаток, даже если поездка уже оплачена. Об этом сообщает департамент по транспорту столицы.

«Контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен: проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы», — говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

Кроме этого водители и машинисты столичного транспорта должны проходить медосмотр перед каждым рейсом и проводить усиленную дезинфекцию всех поверхностей в транспорте. Каждые 15 дней они сдают тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что москвичей будут впускать в ночные заведения по QR-коду и СМС.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем