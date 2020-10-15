В Москве перестанут впускать в общественный транспорт пассажиров без масок и перчаток

В Москве с завтрашнего дня водители обязаны не впускать в транспорт пассажиров без масок и перчаток, даже если поездка уже оплачена. Об этом сообщает департамент по транспорту столицы.

«Контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен: проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы», — говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

Кроме этого водители и машинисты столичного транспорта должны проходить медосмотр перед каждым рейсом и проводить усиленную дезинфекцию всех поверхностей в транспорте. Каждые 15 дней они сдают тест на коронавирус.



Ранее сообщалось, что москвичей будут впускать в ночные заведения по QR-коду и СМС.

