В Роспотребнадзоре по Татарстану напомнили, что ночные клубы в республике остаются закрытыми

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, отвечая на вопрос о том, введут ли в Татарстане QR-коды для посещения ночных клубов, заявили, что они остаются закрытыми. Это прописано в постановлении кабинета министров №208, которое вышло еще марте.

«Те учреждения, которые работают нелегально, за ними ведется контроль органами полиции», — отметила Авдонина.

Она отметили, что если у граждан или СМИ есть информация о том, что данные заведения где-то работают, то ее можно направить в полицию.

Вчера стало известно, что в связи с ростом числа заболеваний коронавирусом власти Москвы вводят ограничения на посещение в ночное время баров, клубов и других развлекательных заведений. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377. Правило начнет действовать с 19 октября в заведениях, открытых с 00.00 ночи до 06.00 утра.