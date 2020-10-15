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В Роспотребнадзоре РФ рассказали, как снизить риск заражения COVID-19 на треть

03:20, 15.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре РФ рассказали, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре РФ рассказали, что регулярное мытье рук с мылом снижает вероятность заражения коронавирусом на 36%.

Мытье рук с мылом разрушает внешнюю мембрану вируса и тем самым инактивирует его.

Кроме того, эта привычка может помочь защититься и от множества других инфекционных заболеваний, таких как холера, лихорадка Эбола, атипичная пневмония и гепатит Е. Также регулярное мытье рук с мылом помогает снизить количество острых респираторных инфекций на 20%, передает «РИА Новости».

realnoevremya.ru

Мыть руки нужно до и после использования индивидуальных средств защиты, после прихода с улицы, после прикосновения к сырому мясу и рыбе, после посещения уборной, чихания и в других случаях, когда руки становятся грязными.

Вчера ученый КФУ Альберт Ризванов рассказал, что 90% заражений происходит при контакте с 10% больных.

ОбществоМедицина
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