Ризванов: «90% заражений происходит при контакте с 10% больных»

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ, профессор Альберт Ризванов рассказал о механизме заражения коронавирусом и о «второй волне» COVID-19.

Ученый пояснил, что понятие «второй волны» применяется с точки зрения карантинных мер. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией связан с завершившимся сезоном отпусков и началом учебного года.



realnoevremya.ru

«Весной, когда вводились карантинные меры, больных людей было гораздо меньше, чем сейчас. «Волнистость» ограничительных мер не привязана сейчас к абсолютному количеству заболевших. Первые ограничительные меры помогли подготовить систему здравоохранения, перепрофилировать больницы, обеспечить достаточным количеством лабораторий по тестированию на коронавирус, средствами индивидуальной защиты. Сейчас она (система здравоохранения) адаптировалась, врачи понимают, что нужно делать. Несмотря на то, что инфицированных людей гораздо больше, чем в самом начале весеннего сезона», — рассказал Ризванов.

Также ученый объяснил механизм заражения коронавирусом. По его словам, 90% заражений происходит при контакте с 10% больных: «Скорее всего, генетические факторы самого организма человека играют важную роль в том, будет ли он очень заразным для окружающих или не очень», — передает слова ученого пресс-служба КФУ.

Сегодня государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал вакцину от коронавируса.

