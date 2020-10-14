Ушел из жизни «настоящий рыцарь татарстанской журналистики»

В Казани простились с главным редактором газеты «Звезда Поволжья» Рашитом Ахметовым

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани проводили в последний путь издателя и главного редактора газеты «Звезда Поволжья» Рашита Ахметова, умершего на 67 году жизни от коронавирусной инфекции. Проститься с журналистом и политиком (Ахметов возглавлял реготделение партии «Демократическая Россия») пришли его коллеги, экс-депутаты Госсовета РТ, поддерживающие национальное движение, — Фандас Сафиуллин и Индус Тагиров, татарская общественность, родные и друзья. Собравшиеся отметили, что покойный оставил яркий след в жизни республики, истории татарстанской журналистики и в сердцах многих людей.

«Стоял у истоков»

Утром у здания республиканского агентства «Татмедиа», где проходила гражданская панихида, собралось около 200 человек, преимущественно старшего возраста. Церемония прощания была организована достойно — приличный катафалк, шатер, где лежало тело покойного, микрофон с динамиками, автобус для тех, кто поедет на кладбище. Был прочитан джаназа-намаз.

Рашит Ахметов скончался накануне рано утром в реанимации ковидного госпиталя, организованного на базе 7-й горбольницы. Заболел в середине сентября, и госпитализировали его уже в тяжелом состоянии.

Сегодня в Казани проводили в последний путь издателя и главного редактора газеты «Звезда Поволжья» Рашита Ахметова, умершего на 67 году жизни от коронавирусной инфекции

В этот день в адрес семьи главреда поступают телеграммы с соболезнованиями. Одна из них, от председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, была зачитана публично. В ней сообщалось, что Рашит Ахметов «стоял у истоков большой и нужной работы по освещению деятельности республиканского парламента, развитию демократических основ и национального самосознания нашего общества, борьбе с коррупцией. Обладая широкой эрудицией и высоким профессионализмом, к свой работе он относился как к общественной миссии служения людям и всему обществу».

Сын продолжит дело отца

Трогательную и проникновенную речь сказал сын Ахметова Руслан. Молодой человек отметил, что, еще будучи в сознании, его отец очень хотел, чтобы «Звезда Поволжья» не перестала выходить. Он пообещал, что продолжит дело его жизни:

— Отец всегда говорил, что душа вечна. Каждому из нас предстоит оставить материальное тело в этом мире. Таким создал наш мир Творец. Именно его завет о вечной душе мне очень сильно помогает сейчас.

Руслан рассказал, что отец достиг всего, чего хотел — построил дом, вырастил сына, посадил дерево. А главное, оставил след в истории. Он поблагодарил всех, кто пришел почтить память издателя, и тех, кто звонит и поддерживает семью в эти непростые дни.

Ильшат Аминов назвал Ахметова «настоящим рыцарем татарстанской журналистики», «человеком без страха и упрека»

«Он смог собрать вокруг газеты интеллектуальную элиту»

Председатель Союза журналистов РТ, гендиректор телекомпании «Новый век» Ильшат Аминов назвал Ахметова «настоящим рыцарем татарстанской журналистики», «человеком без страха и упрека». Вспомнил случай, когда в 2013 году на него завели уголовное дело по «экстремистской» статье 282 УК, после чего он даже попал в списки Росмониторинга, несмотря на то, что дело в итоге было закрыто. Ахметов тогда собирал средства на возобновление выхода своей газеты, и многие люди эти деньги ему давали.

— Это человек, который последовательно, неумолимо, ничего не боясь, делал одну из самых известных, самых интересных газет — «Звезду Поволжья». Мы с ним были знакомы давно. Я вспоминаю, что он всегда стоял на пороге Госсовета РТ с кипой газет в руках, и мы все дружно читали эту газету, которая в свое время была одной из основных площадок для высказывания различных — подчеркну это — точек зрения на существующую действительность, стратегию развития нации, будущее нашей республики. Я хочу отдать ему должное — он смог собрать вокруг своей газеты интеллектуальную элиту того времени. Он такой был всегда — бесстрашный, уверенный в своей правоте, имеющий непоколебимую позицию. За эту позицию его все всегда уважали. Согласитесь, сегодня не так много людей, которые могут с таким упорством свою позицию отстаивать и выражать, — подчеркнул Ильшат Аминов.

Руководитель республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил, что главред «Звезды Поволжья» запомнился ему как активный, убежденный, очень часто «неудобный» журналист и человек:

— Прошли годы, изменились времена, изменились люди, но он остался прежним, верным своим убеждениям. Он прожил трудную, но ценную жизнь, умел отстаивать свое мнение, всегда будучи преданным тому, во что верил.

Венера Якупова назвала его «нестандартным, талантливым, уникальным человеком», для которого издание общественно-политической газеты стало выражением его активной жизненной позиции

Главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова хорошо знала Рашита Ахметова. Она назвала его «нестандартным, талантливым, уникальным человеком», для которого издание общественно-политической газеты стало выражением его активной жизненной позиции. Где бы он не находился, при нем всегда было несколько свежих номеров издания, и он спрашивал собеседника, читал ли он ту или иную статью. Этим он напоминал заботливого родителя, который нянчится со своим ребенком:

— Я познакомилась с Рашитом в самом начале перестройки. Он появился в газете «Молодежь Татарстана» со своими идеями и предложениями, как преобразовать наше общество, которое стремилось к политическим реформам. «Звезда Поволжья» — газета особая, у нее уникальный контент, они обсуждали самые острые проблемы, поднимали самые неудобные вопросы. Это действительно была интеллектуальная элита нашей республики. Я думаю, что историки, которые будут изучать наш период, обязательно будут смотреть газету «Звезда Поволжья». Ценой своего здоровья, энтузиазма Рашит внес неоценимый вклад и в историю Татарстана, и в отечественную журналистику. А в жизни это был очень интеллигентный, образованный, остроумный человек, которого хорошо знали в политических, творческих, театральных кругах. Мы, коллеги, знаем, какая высокая цена платится издателем и редактором за то, что он на энтузиазме, без больших финансовых средств выпускает такое издание. У него это получилось, это его победа.

Римзиль Валеев отметил, что Рашит Ахметов был демократом и воспринимал национальное развитие и федерализм как часть демократического движения

«Рашит останется в памяти как истинный демократ»

Татарский общественный деятель и журналист Римзиль Валеев отметил, что Рашит Ахметов был демократом и воспринимал национальное развитие и федерализм как часть демократического движения.

— Были времена, когда противопоставлялись эти понятия. Национальное движение — это одно, а демократия — другое. Прошло 30 лет, и в памяти остались единицы его соратников по демократическому народному фронту, а Рашит Ахметов останется в памяти как истинный демократ.

Правозащитник Еркен Сарсембаев рассказал, что познакомился с Ахметовым в середине 2000-х годов, когда оба выдвигались от ДПР кандидатами в депутаты Госдумы РФ.

— Общались и шутили у него в редакции, организованной в квартире, не один чайник чая выпили в ходе общения. Он был трудоголиком, много писал. Как человек был мягким и отзывчивым, но при этом к воспитанию сына относился строго, при мне несколько раз его отчитывал за проступки. Он был эрудированным, хорошо знал историю, любил разные тусовки, особенно те, которые посещали разные политики и ученые.

Зиннур Закиров, который активно публиковался в «Звезде Поволжья», рассказал, что помнит еще те времена, когда Ахметов выходил на улицу Баумана с портретом Явлинского.

— Мне очень тяжело. Я считаю его «своим» редактором. Я у него много печатался — вышло более полусотни моих статей. Это уникальным человек. Я боюсь, что с ним уйдет эпоха — нашего стремления к самостоятельности. В 80—90-е годы, когда наши демократы талдычили о правах личности, говорить о правах нации, национальной идентичности — было табу. Но не бывает прав личности без прав нации. Рашит это понимал. Нужно собрать все его книги, статьи и издать, это будет энциклопедия эпохи возрождения конца 20 века.

1 / 28 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов