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Патологоанатом рассказала, как COVID-19 поражает органы

04:28, 15.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Патологоанатом рассказала, как COVID-19 поражает органы
Фото: realnoevremya.ru

Главный патологоанатом клинической больницы Иркутска Людмила Гришина рассказала, как коронавирус поражает органы человека. Чаще всего «под удар» попадают легкие, заявила она в эфире телеканала «Россия 1».

При COVID-19 появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол. По данным врачей, стандартная масса легких — 350 граммов. У жертв коронавируса они могут увеличиться до двух килограммов.

realnoevremya.ru

Также зачастую болезнь приводит к закупорке легочной артерии, передает «РИА Новости».

Основной возраст умерших от коронавируса пациентов — 50 лет. Однако в последнее время все чаще жертвами инфекции становятся молодые пациенты.

За последние сутки в России зафиксировали 14 231 новый случай коронавируса. Это рекорд по числу выявленных за день. Всего в стране зафиксировано 1 340 409 случаев COVID-19.

ОбществоМедицина
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