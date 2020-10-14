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В Минздраве Татарстана назвали причины очередей в больницах

14:17, 14.10.2020 3
В Минздраве Татарстана назвали причины очередей в больницах
Фото: Ринат Назметдинов

Причина очередей в медучреждениях Татарстана — ажиотаж жителей в связи с распространением коронавируса. Об этом сегодня сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Любое повышение температуры населением воспринимается как потенциальный COVID-19 — от этого у нас значительно увеличилось количество звонков в поликлинику с вызовом на дом», — заявил Жаворонков.

Еще одной причиной скопления людей в больницах он назвал сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и проведение плановой диспансеризации и вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Вчера «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ прокомментировали очереди в Студенческую поликлинику Казани. Это связано с резким увеличением пациентов, заболевших ОРВИ.

Ранее жители Казани пожаловались в соцсетях на большие очереди в глазной больнице на улице Бутлерова и поликлинике №10 на Бондаренко. В Минздраве РТ «Реальному времени» объяснили скопление людей тем, что люди не придерживаются назначенного времени и приезжают к 7—8 утра.

Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:28
    во всем люди виноваты как всегда. Реально все болют с КОВИД.зачем это скрывают.
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  • Анонимно 14:38
    Неправда! Даже запись к терапевту только на конец следующей недели!
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  • Анонимно 14:46
    вранье
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