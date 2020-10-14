В Минздраве Татарстана назвали причины очередей в больницах
Причина очередей в медучреждениях Татарстана — ажиотаж жителей в связи с распространением коронавируса. Об этом сегодня сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.
«Любое повышение температуры населением воспринимается как потенциальный COVID-19 — от этого у нас значительно увеличилось количество звонков в поликлинику с вызовом на дом», — заявил Жаворонков.
Еще одной причиной скопления людей в больницах он назвал сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и проведение плановой диспансеризации и вакцинации.
Вчера «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ прокомментировали очереди в Студенческую поликлинику Казани. Это связано с резким увеличением пациентов, заболевших ОРВИ.
Ранее жители Казани пожаловались в соцсетях на большие очереди в глазной больнице на улице Бутлерова и поликлинике №10 на Бондаренко. В Минздраве РТ «Реальному времени» объяснили скопление людей тем, что люди не придерживаются назначенного времени и приезжают к 7—8 утра.
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