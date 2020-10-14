В Роспотребнадзоре РТ сообщили, что не видят причин переводить школьников на дистант

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что в ведомстве не видят причин для перевода школьников на дистанционное обучение: «Перевод на дистанционные формы обучения у нас не планируется, и я надеюсь, что этого точно не будет».

Она добавила, что в республике не выявлено случаев, когда школьники заражали свои семьи коронавирусом. По ее словам, роста заболеваемости у учеников не наблюдается даже по ОРВИ.

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в Татарстане коронавирусом болеют 332 ребенка (4,4% от всех инфицированных), — добавила Авдонина.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщения о переходе российских школ на удаленку назвали очередной провокационной попыткой привести к социальной напряженности.

