В правительстве призвали власти регионов РФ запастись лекарствами от коронавируса и масками
Власти регионов должны обеспечить необходимые запасы лекарств от коронавируса и средств индивидуальной защиты. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства:
«Анализ готовности субъектов Российской Федерации к осенне-зимнему эпидемическому сезону показал, что в ряде регионов запас средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, в которых лечат больных новой коронавирусной инфекцией, составляет менее одного месяца, а в некоторых субъектах — чуть более недели. В ряде регионов мы отмечаем низкий запас лекарственных препаратов».
По ее словам, на данный момент предприятия могут удовлетворить запросы во всех средствах, которые применяются при лечении, оказании помощи, профилактики коронавируса, «то же самое относится и к фармпрепаратам».
Ранее сообщалось, что регионы России получили 300 млрд рублей на борьбу с коронавирусом.ОбществоВласть
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