В правительстве призвали власти регионов РФ запастись лекарствами от коронавируса и масками

Фото: Ринат Назметдинов

Власти регионов должны обеспечить необходимые запасы лекарств от коронавируса и средств индивидуальной защиты. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства:

«Анализ готовности субъектов Российской Федерации к осенне-зимнему эпидемическому сезону показал, что в ряде регионов запас средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, в которых лечат больных новой коронавирусной инфекцией, составляет менее одного месяца, а в некоторых субъектах — чуть более недели. В ряде регионов мы отмечаем низкий запас лекарственных препаратов».

Лекарство от коронавируса «Коронавир». Фото: Маргарита Головатенко

По ее словам, на данный момент предприятия могут удовлетворить запросы во всех средствах, которые применяются при лечении, оказании помощи, профилактики коронавируса, «то же самое относится и к фармпрепаратам».

Ранее сообщалось, что регионы России получили 300 млрд рублей на борьбу с коронавирусом.