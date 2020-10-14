Власти Франции вводят в ряде регионов комендантский час из-за коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о введении комендантского часа на фоне второй волны COVID-19 в ряде городов, в том числе Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе.

Он будет действовать с 21:00 (22:00 по московскому времени) до 06:00 (7:00 по московскому времени) с субботы. Режим продлится 4 недели.

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Макрон подчеркнул, что введение комендантского часа — адекватная мера. Он будет действовать в регионе Иль-де-Франс, а также Лилле, Гренобле, Лионе, Марселе, Руане, Сент-Этьене, Монпелье, Тулузе, пишет «РИА Новости».