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Власти Франции вводят в ряде регионов комендантский час из-за коронавируса

22:59, 14.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Власти Франции вводят в ряде регионов комендантский час из-за коронавируса
Фото: wikimedia.org

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о введении комендантского часа на фоне второй волны COVID-19 в ряде городов, в том числе Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе.

Он будет действовать с 21:00 (22:00 по московскому времени) до 06:00 (7:00 по московскому времени) с субботы. Режим продлится 4 недели.

pixabay.com

Макрон подчеркнул, что введение комендантского часа — адекватная мера. Он будет действовать в регионе Иль-де-Франс, а также Лилле, Гренобле, Лионе, Марселе, Руане, Сент-Этьене, Монпелье, Тулузе, пишет «РИА Новости».

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