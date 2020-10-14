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Вторую отечественную вакцину от коронавируса введут в гражданский оборот в 2021 году

17:59, 14.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вторую отечественную вакцину от коронавируса введут в гражданский оборот в 2021 году
Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Вакцина «Вектора» от коронавируса будет введена в гражданский оборот 1 января 2021 года, следует из реестра Минздрава РФ, пишет ТАСС.

Сегодня государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал вакцину от коронавируса. Препарат носит название «ЭпиВакКорона».

realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что добровольцы, испытавшие вакцину, чувствуют себя хорошо.

ОбществоМедицина
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