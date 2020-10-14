Вторую отечественную вакцину от коронавируса введут в гражданский оборот в 2021 году
Вакцина «Вектора» от коронавируса будет введена в гражданский оборот 1 января 2021 года, следует из реестра Минздрава РФ, пишет ТАСС.
Сегодня государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал вакцину от коронавируса. Препарат носит название «ЭпиВакКорона».
Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что добровольцы, испытавшие вакцину, чувствуют себя хорошо.
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