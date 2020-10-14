Голикова отметила Татарстан среди регионов, где жестко контролируется масочный режим

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина назвала регионы, где благодаря контролю за ношением масок наблюдается низкий уровень заболеваемости коронавируса:

«В Чеченской Республике и Республике Татарстан, где установлен жесткий контроль за ношением масок, заболеваемость составляет менее единицы на 100 тысяч населения. И в этой связи я еще раз хочу обратить внимание и региональных властей, и самих граждан на необходимость соблюдения масочного режима и тех требований, которые рекомендованы нашими санитарными врачами».



Фото: kzn.ru

Ранее Голикова отметила положительный опыт Татарстана в ситуации с коронавирусом в школах.