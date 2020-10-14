Роспотребнадзор Татарстана призвал отказаться от чаепитий и личных совещаний на работе

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина призвала жителей РТ отказаться от совместных посиделок с коллегами на работе:

«На сегодня нужно максимально ограничить контакт по работе: все совещания перенести в онлайн-режим, важно исключить любого рода посиделки на работах. К сожалению, эти факты встречаются — это совместные чаепития, обеды, отмечание дней рождений и различных праздников».

Также, по ее словам, важно отстранять от работы работников с температурой и симптомами вирусных инфекций. Сейчас основную долю больных коронавирусом (47%) составляют рабочие (23%) и служащие (24%).

Напомним, в сентябре количество вакансий, предлагающих работу на удаленке, в Татарстане выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.