ФМБА запатентовало препарат для лечения COVID-19, воздействующий на геном вируса

Ученые «Института иммунологии» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали и запатентовали новое лекарство для лечения коронавируса.

«Созданное средство целенаправленно воздействует на специфические участки в геноме вируса, в результате чего его развитие в клетках подавляется», — говорится на сайте Роспатента.

В ведомстве отметили, что препараты, воздействующие на геном вируса, наиболее эффективны в борьбе с ним. К тому же они не вызывают побочных эффектов в организме человека.

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Напомним, что в России вторую отечественную вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром «Вектор», планируют зарегистрировать 15 октября.



11 октября сообщили, что Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН получил разрешение Минздрава на проведение клинических исследований третьей российской вакцины от COVID-19.

