Названы противопоказания к прививке второй вакциной от COVID-19

Вакцину «ЭпиВакКорона» следует с осторожностью применять пациентам с заболеваниями почек, печени, нарушениями эндокринной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует из инструкции к применению препарата.

Вакцину от «Вектора» нужно вводить дважды с интервалом не менее 14—21 дней. Если после введения первой дозы у человека появилась аллергическая реакция, вводить вторую запрещается, передает «РИА Новости».

realnoevremya.ru

Вторую российскую вакцину от коронавируса введут в гражданский оборот 1 января 2021 года. Сегодня препарат зарегистрировали.