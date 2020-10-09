Итоги дня: голодные школьники Альметьевска, переговоры по Карабаху и Нобелевская премия мира
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 9 октября.
- Лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года стала Всемирная продовольственная программа. Награда присвоена за «усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».
- Следственный комитет по Татарстану обвинил замначальника отдела Центра по противодействию экстремизму МВД Татарстана Рената Халимова во взятках на 440 тысяч. Его отправили в СИЗО, где он пробудет до конца октября.
- В центре «Вектор» сообщили, что вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» планируют зарегистрировать 15 октября. Она была запатентована в конце сентября.
- Прокуратура Альметьевска проверяет сообщение родителей учеников альметьевской школы №21 о том, что детей не кормят горячим питанием уже неделю. В администрации Альметьевского района подтвердили этот факт, объяснив происшествие увольнением двух поваров.
- В Москве проходят переговоры по Нагорному Карабаху. В них участвуют министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении — Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян соответственно.
- С 10 октября в Казани на участке ул. Максимова от ул. Ижевской до ул. Дементьева дорожное движение станет двусторонним. Это увеличит пропускную способность участка Авиастроительного района.
- Банк России отозвал лицензию у банка «Майский». Он нарушал законодательство, в частности, закон по отмыванию доходов, полученных преступным путем. Лицензии лишился и банк «Прохладный».
- Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд заявил, что королевство намерено присоединиться к санкциям против России из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального.
- Верховный суд Татарстана признал законным и обоснованным домашний арест экс-председателя реготделения партии «Справедливая Россия» в РТ и экс-депутата Казгордумы Рушании Бильгильдеевой. Она обвиняется в мошенничестве с ущербом 37,5 млн рублей.
- На Халактырском пляже и в Авачинском заливе на Камчатке обнаружили превышение предельно допустимых норм таких веществ как фосфат-иона, железо и фенол. Показатели выше нормы примерно в десять раз. Экспертам предстоит выявить источник опасных загрязняющих веществ.
- В Кремле не исключили введение новых ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом. В частности, возможно введение контроля на въездах в регионы. Вопрос будет решаться штабом правительства России и субъектами.
- Сегодня в Набережных Челнах отпраздновали День машиностроителя. В городе прошла выставка машиностроительной продукции предприятий Татарстана. В мероприятии принял участие президент республики Рустам Минниханов.
- Следственный комитет по Татарстану проводит доследственную проверку по факту появления в СМИ видеоролика, где в поликлинике Зеленодольска инвалиду-колясочнику пришлось на руках сползать по лестнице.
- Сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке до 21 октября. Запрещены зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия. Также глава Киргизии подписал указ об отставке правительства во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым.
- Проект новой автотрассы, проходящей через Набережные Челны, поможет сократить путь от Урала до Черного моря на 10 часов. Сейчас дорога занимает около 43 часов. Начало строительства запланировано на 2027 год.
- Федерация автошкол Татарстана опубликовала рейтинг организаций, осуществляющих подготовку водителей транспорта, за первое полугодие 2020 года. В список вошли 179 автошкол республики, 69 из них в Казани.
- Верховный суд РТ приговорил к 15 годам колонии строгого режима 49-летнего члена ОПГ «Седьмовские» Алексея Назарова. Он признан виновным в убийстве 17-летнего Эльмира Шафигуллина, покушении на жизни трех его друзей и повреждение автомобиля в ходе стрельбы членов группировки «Седьмовские» во дворе коробки домов 66, 68, 70 и 72 по проспекту Победы в ночь на 4 июня 2011 года.
- Социальная сеть «ВКонтакте» обновит дизайн версии для компьютера, который будет похож на дизайн мобильного приложения, сообщает пресс-служба социальной сети. Также были представлены новые логотип и иконка.
Татьяна ДеминаОбщество
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