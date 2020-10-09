Верховный суд РТ посадил беглого участника ОПС на 15 лет за расстрел машины с подростками

Фото: "Реальное время"

К 15 годам колонии строгого режима приговорил сегодня 49-летнего Алексея Назарова Верховный суд РТ. Это на 2 года меньше, чем просил после обвинительного вердикта присяжных прокурор Андрей Кропотов, тогда как сам Назаров продолжал заявлять о своей невиновности.



Судом также частично удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму 1,4 млн рублей, передает журналист «Реального времени».

На заседание из потерпевших пришла только мать убитого подростка. Также были родственники осужденного, включая жену и дочь. Присяжных на финале процесса не было.

Назаров признан виновным в убийстве 17-летнего Эльмира Шафигуллина, покушении на жизни трех его друзей и повреждение автомобиля в ходе стрельбы членов группировки «Седьмовские» во дворе коробки домов 66, 68, 70 и 72 по проспекту Победы в ночь на 4 июня 2011 года. В ту ночь «Седьмовские» ждали нападения «Первомайских» и кроме стволов вооружились бутылками с зажигательной смесью и арматурой. На случайно заехавшую во двор «Ладу Приора» обрушился шквал огня.



По данному делу еще в 2013 году Верховный суд РТ вынес приговоры трем членам ОПГ, наказав их сроками от 12 до 16 лет в колонии строгого режима.



Лидера ОПГ Пулатаева и Назарова, которого осужденные на допросах называли Леха «Чайник», объявили в розыск. Первый еще бегает, второго задержали осенью 2019-го. На следствии он несколько раз менял показания: сначала уверял, что во дворе его не было, потом называл себя лишь свидетелем преступления. Мол, случайно оказался ночью рядом с тем двором с незаряженным оружием в руках, но ни в кого не стрелял.

Защита осужденного намерена оспаривать приговор.

О том, как разошлись голоса присяжных и что мать погибшего и выжившие при обстреле парни просили у суда, — в материале «Реального времени».