Новая трасса, проходящая через Челны, на 10 часов сократит путь от Урала до Черного моря

Проект новой трассы, разрабатываемой «Автодором», сможет сократить путь от Урала до Черного моря на 10 часов. Сейчас этот путь занимает около 43 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.



Трасса Екатеринбург — Краснодар будет проходить через Челны, Тольятти, Саратов и Волгоград. Начало строительства запланировано на 2027 год, а его завершение — в 2030—2035 годах. Протяженность трассы составит 1 600 км, она будет платной. Стоимость проекта не раскрывается.

mindortrans.tatarstan.ru

В конце сентября президент России Владимир Путин поручил правительству проработку проектов автотрасс, ведущих к Черноморскому побережью страны, отметив, что нужно сократить время пути от Урала до сочинского побережья.

Ранее сообщалось, что госкомпания «Автодор» заключила контракт на строительство участка платной трассы М-12 на территории Татарстана.