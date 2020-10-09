Власти Альметьевского района прокомментировали ситуацию с голодными школьниками

В пресс-службе главы Альметьевского района прокомментировали «Реальному времени» сообщение о том, что учеников школы №21 неделю не кормят горячим питанием.

По их словам, в МБОУ «СОШ №21 — ОЦ «Дай 5!» с 1 октября действительно приостановлено горячее питание школьников. Это связано с увольнением двух поваров.

«Администрацией школы была организована работа по подбору кадров, 08.10.2020 сотруднику пищеблока выдано направление на медосмотр», — сообщили в пресс-службе.

Фото: Дарья Турцева

Горячее питание в школе для всех учащихся планируют восстановить 12 октября.

«Родительская плата за питание обучающихся 5—11 классов идет только по факту питания», — отметили в пресс-службе Тимура Нагуманова.

Напомним, что прокуратура Альметьевска проверяет сообщение родителей учеников альметьевской школы №21 о том, что детей уже неделю не кормят.

