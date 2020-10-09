Новости общества

14:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Дания поддержит антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным

13:57, 09.10.2020
Дания поддержит антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным
Фото: sol-o.ru

Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд заявил, что страна присоединиться к санкциям против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы само собой присоединимся к санкциям против этих людей [причастных к ситуации вокруг Навального]», — заявил Куфуд на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ранее антироссийские санкции решили поддержать Нидерланды и Великобритания.

7 октября СМИ сообщили, что власти Франции и Германии готовят пакет санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также