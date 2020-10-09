Дания поддержит антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным

Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд заявил, что страна присоединиться к санкциям против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.



«Мы само собой присоединимся к санкциям против этих людей [причастных к ситуации вокруг Навального]», — заявил Куфуд на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ранее антироссийские санкции решили поддержать Нидерланды и Великобритания.

7 октября СМИ сообщили, что власти Франции и Германии готовят пакет санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

