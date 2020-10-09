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Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства и премьера

10:23, 09.10.2020
Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства и премьера
Фото: president.kg

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

piхabay.com

В соответствии с указом, члены правительства Киргизии, отправленные в отставку, будут исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров республики.

Ранее пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева утверждала, что об уходе президента в отставку не идет и речи.

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