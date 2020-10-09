В Набережных Челнах сегодня празднуют День машиностроителя
В Набережных Челнах сегодня празднуют День машиностроителя. Возле органного зала проходит выставка машиностроительной продукции предприятий Татарстана.
«Все руководители машиностроения, ветераны отрасли и руководители республики собрались на челнинской земле. Ждем президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова», — написала в Instagram заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина.
Ранее Рустам Минниханов принял участие в праздновании Дня работника сельского хозяйства.
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