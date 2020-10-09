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В Набережных Челнах сегодня празднуют День машиностроителя

10:35, 09.10.2020
В Набережных Челнах сегодня празднуют День машиностроителя
Фото: @akogogina

В Набережных Челнах сегодня празднуют День машиностроителя. Возле органного зала проходит выставка машиностроительной продукции предприятий Татарстана.


«Все руководители машиностроения, ветераны отрасли и руководители республики собрались на челнинской земле. Ждем президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова», — написала в Instagram заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина.

Ранее Рустам Минниханов принял участие в праздновании Дня работника сельского хозяйства.

Общество Татарстан
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