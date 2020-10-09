В Бишкеке ввели режим чрезвычайного положения

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке.

«Ввести чрезвычайное положение на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период с 20.00 часов 9 октября 2020 года до 08.00 часов 21 октября 2020 года», — сообщается на сайте президент Киргизии.

На период режима ЧП комендантом Бишкека и заместителем министра внутренних дел Киргизии назначен Орозалиев Алмазбек.

Фото: president.kg

В Бишкеке вводится комендантский час и особый режим въезда и выезда граждан. Вводятся особые правила пользования связью. Под запретом зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия.

Сегодня Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства Киргизии во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым.

