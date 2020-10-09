Составлен рейтинг лучших автошкол Татарстана

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Федерация автошкол Татарстана опубликовала рейтинг организаций, осуществляющих подготовку водителей транспорта, за первое полугодие 2020 года. В список вошли 179 автошкол республики, 69 их них из Казани.



Лидером стала ООО «Багира» из Камско-Устьинского района — 96% учеников этой автошколы с первого раза сдали «площадку» и 95% — «город»

Второе место в федерации отдали Буинскому ОСТО РТ, где провели 116 теоретических экзаменов. Третьей стала компания ООО «ИЛОНА» из Нурлата, 80% учеников которой сдали «город» с первого раза.

Фото: Максим Платонов

Замкнули рейтинг ЧПУ автошкола «Успешный» из Азнакаево, «Мастер» из Казани и НОУ «РУЦ» из Набережных Челнов.

Напомним, что в Казани после снятия «коронавирусных» ограничений вырос спрос на водительские курсы.

