СК проверит инцидент в Зеленодольске, где колясочник на руках сползал по лестнице

Фото: кадр видео из соцсети

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту появления в СМИ видеоролика, где в зеленодольской поликлинике инвалиду пришлось на руках сползать по лестнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Ведомство даст юридическую оценку действиям руководителей больницы, ответственных за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и установку конструкций, позволяющих беспрепятственно попасть в медучреждение.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в соцсетях появилось видео, где инвалид-колясочник сползает с лестницы поликлиники на руках. Проверку также начала прокуратура Татарстана.