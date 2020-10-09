В Москве проходит встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении

В Москве проходит встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении — Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна.

Переговоры по Нагорному Карабаху проходят в Доме приемов МИД РФ. По ее итогам возможна пресс-конференция.

Главы МИД Азербайджана и Армении прибыли в российскую столицу за несколько часов до начала переговоров. На консультации по Нагорному Карабаху их пригласил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

realnoevremya.ru

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее уточнял, что Путин не планирует встречаться с дипломатами Армении и Азербайджана по итогам переговоров, сообщает информагентство.

Сегодня СМИ сообщили, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе могут заключить мир уже в пятницу вечером или в субботу утром.