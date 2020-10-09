Следком по РТ обвинил подполковника МВД во взятках на 490 тысяч
В СИЗО до конца октября пробудет замначальника отдела Центра по противодействию экстремизму МВД Татарстана Ренат Халимов. Подполковнику полиции предъявлены обвинения в получении четырех взяток на 490 тысяч рублей, сегодня Верховный суд РТ согласился с его арестом, сообщает журналист «Реального времени».
По версии сотрудников 2-го отдела Следкома по РТ, Халимов в 2015—2020 годах получал незаконные вознаграждения деньгами, шинами, стройматериалом и услугами — за ограждение одного жителя Казани от полицейских проверок и уголовного преследования.
Вину подполковник не признает. Сегодня в Верховном суде РТ он назвал обвинение голословным.
Подробности — в репортаже «Реального времени».ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
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