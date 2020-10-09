Следком по РТ обвинил подполковника МВД во взятках на 490 тысяч

Фото: «Реальное время»

В СИЗО до конца октября пробудет замначальника отдела Центра по противодействию экстремизму МВД Татарстана Ренат Халимов. Подполковнику полиции предъявлены обвинения в получении четырех взяток на 490 тысяч рублей, сегодня Верховный суд РТ согласился с его арестом, сообщает журналист «Реального времени».



По версии сотрудников 2-го отдела Следкома по РТ, Халимов в 2015—2020 годах получал незаконные вознаграждения деньгами, шинами, стройматериалом и услугами — за ограждение одного жителя Казани от полицейских проверок и уголовного преследования.

Вину подполковник не признает. Сегодня в Верховном суде РТ он назвал обвинение голословным.

Подробности — в репортаже «Реального времени».