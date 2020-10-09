На участке ул. Максимова в Казани организовывается двустороннее движение

Фото: kzn.ru / Марат Мугинов

В Казани с 10 октября на участке ул. Максимова от ул. Ижевской до ул. Дементьева изменится организация дорожного движения — оно станет двусторонним. Об этом сообщается на сайте мэрии города.



Это сделано для того, чтобы увеличить пропускную способность проблемного участка. Раньше на участке было одностороннее движение, поэтому автомобилистам нужно быть внимательными.

В текущем году в Авиастроительном районе провели реконструкцию участка ул. Максимова от ул. Петра Витера до ул. Дементьева. Дорогу расширили, устроили новые сети канализации и освещения.

wikipedia.org / Алексеев Игорь Евгеньевич

Ранее сообщалось, что в центре Казани внесут коррективы в организацию дорожного движения.