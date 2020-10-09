Банк России отозвал лицензии у двух российских банков

Банк России отозвал лицензии у двух российских банков. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ РФ, банк «Майский» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. В течение года к нему применялись меры со стороны Нацбанка, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Кроме этого, организация допускала нарушение закона по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

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Также лицензии лишился банк «Прохладный».



Ранее ЦБ отозвал лицензию у московского «ТЭМБР-банка».

