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Банк России отозвал лицензии у двух российских банков

09:03, 09.10.2020
Банк России отозвал лицензии у двух российских банков
Фото: wikipedia.org

Банк России отозвал лицензии у двух российских банков. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ РФ, банк «Майский» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. В течение года к нему применялись меры со стороны Нацбанка, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Кроме этого, организация допускала нарушение закона по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

cbr.ru

Также лицензии лишился банк «Прохладный».

Ранее ЦБ отозвал лицензию у московского «ТЭМБР-банка».

Общество
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