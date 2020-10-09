Верховный суд РТ узаконил домашний арест экс-лидера справороссов Татарстана Бильгильдеевой

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Законным и обоснованным признал сегодня Верховный суд Татарстана домашний арест экс-председателя реготделения партии «Справедливая Россия» в Татарстане и экс-депутата Казгордумы Рушании Бильгильдеева. Заседание прошло без самой обвиняемой в мошенничестве с ущербом 37,5 млн рублей, передает журналист «Реального времени».



Адвокат Бильгильдеевой Мидхат Курманов настаивал на отмене решения Приволжского райсуда Казани от 24 сентября, отмечал, что ранее тот же суд выносил отказ в избрании домашнего ареста его клиентки и новым решением фактически отменял равноправное постановление.

Представитель потерпевших из поселков Радужный, Студенцы и Восточное Державино, адвокат Игорь Турушев заявлял, что его доверители были готовы поддержать следствие и в части более суровой меры пресечения. По его мнению, на свободе обвиняемая может продолжить заниматься преступной деятельностью. Также Турушев обмолвился, что в деле Бильгильдеевой могут появиться новые эпизоды.

На заседании выяснилось, что в настоящее время по ходатайству защиты следствие с участием эксперта проводит осмотр трех попавших в дело поселков под Казанью с целью детального установления выполненных работ.

Напомним, по версии Следкома, в 2012—2016 году Бильгильдеева в качестве руководителей агентств недвижимости «Пассаж» похитила у 130 граждан денежные средства на сумму 37,5 млн рублей под предлогом заключения договоров на покупку земельных участков и подведением к ним дорог, сетей газо- и водоснабжения, а также обустройства территории. Статус потерпевших получили те, кто не дождался прокладки обещанных коммуникаций, и те, кто не получил даже участков.

Напомним, Бильгильдеева вину не признает. Ранее Вахитовский райсуд Казани вернул ее дело на дополнительное расследование, и после обвинение переформатировали — из 133 эпизодов после укрупнения сделали 11.