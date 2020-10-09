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«ВКонтакте» обновит дизайн версии для компьютера

16:05, 09.10.2020
«ВКонтакте» обновит дизайн версии для компьютера
Фото: vk.com

Социальная сеть «ВКонтакте» обновит дизайн версии для компьютера, который будет похож на дизайн мобильного приложения, сообщает пресс-служба социальной сети.

Также были представлены новые логотип и иконка.

vk.com

Сейчас новое оформление доступно только для 100 тыс. добровольцев. В дальнейшем оно появится у всех.

Ранее «ВКонтакте» преобразовала раздел «Сообщения» в «Мессенджер»: теперь пользователю можно написать сообщение по номеру телефона. Предполагается, что так будет проще связываться с теми, кого пока нет в друзьях.

Технологии
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