«ВКонтакте» обновит дизайн версии для компьютера

Социальная сеть «ВКонтакте» обновит дизайн версии для компьютера, который будет похож на дизайн мобильного приложения, сообщает пресс-служба социальной сети.

Также были представлены новые логотип и иконка.

vk.com

Сейчас новое оформление доступно только для 100 тыс. добровольцев. В дальнейшем оно появится у всех.

Ранее «ВКонтакте» преобразовала раздел «Сообщения» в «Мессенджер»: теперь пользователю можно написать сообщение по номеру телефона. Предполагается, что так будет проще связываться с теми, кого пока нет в друзьях.