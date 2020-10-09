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Главное к утру: почему «Новую волну» хотели перенести в Казань, борьба с нетрезвыми водителями

07:00, 09.10.2020
Главное к утру: почему «Новую волну» хотели перенести в Казань, борьба с нетрезвыми водителями
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 9 октября.

  • В мире число новых случаев COVID-19 за сутки превысило 338 тысяч, что является рекордным показателем с начала пандемии.
  • В Набережных Челнах за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 21%. С 28 сентября по 4 октября в городе зарегистрировали 3 611 случаев ОРВИ, что выше эпидемического порога на 7,4%.
  • Композитор Игорь Крутой в интервью программе «Алена, блин!» рассказал, почему местом проведения конкурса «Новая волна» в этом году была выбрана Казань.
Фото: скриншот
  • В Набережных Челнах запустили telegram-канал для борьбы с нетрезвыми водителями на дорогах. Он называется «Нетрезвые водители Набережных Челнов».
  • В сервисе такси DiDi признали проблему с отказами клиентам с окраин Казани.
Общество Татарстан
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