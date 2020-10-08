Игорь Крутой рассказал, почему конкурс «Новая волна» хотели провести в Казани

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Композитор Игорь Крутой в интервью программе «Алена,блин!» рассказал, почему местом проведения конкурса «Новая волна» в этом году была выбрана Казань.

— Было несколько причин. Во-первых, столетие Татарстана (ТАССР — прим. ред.), моя личная дружба с президентом Миннихановым, мэром Метшиным. Дружба эта произошла в результате того, что я как продюсер делал и открытие, и закрытие Универсиады, и чемпионата мира по плаванию. Большие какие-то шоу мы делали и успели сдружиться. И когда встал вопрос такого юбилея Татарстана, то мне захотелось провести так, чтобы это заметно было в эфире. Потому что пока мы были в Юрмале, она получала бесплатную, сумасшедшую рекламу своего курорта. Я не могу сказать, что мы Сочи помогли с рекламой, но тем не менее нахождение этого проекта там придало Сочи свой колорит. И в Казани, я думаю, было бы не менее шумно. И вызвало бы интерес к приезду у туристов, и телевизионный эфир. Мы придумали эфир так, чтобы это было со съемками, чтобы Кремль попадал в кадр все время.

tatarstan.ru

На вопрос журналистки о том, что значит ли это, что следующий конкурс пройдет вновь в Сочи, Крутой ответил: «С большой вероятностью».

Композитор отменил проведение конкурса «Новая волна» в Казани в июле этого года из-за пандемии коронавируса.

