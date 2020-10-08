В Набережных Челнах появился telegram-канал для поиска нетрезвых водителей

В Набережных Челнах запустили telegram-канал для борьбы с нетрезвыми водителями на дорогах. Он называется «Нетрезвые водители Набережных Челнов».

Водителям предлагается сообщать об автолюбителях, ведущих себя странно за рулем. Пока что это можно сделать в общем чате. В нем присутствуют сотрудники полиции, ГИБДД и администрации города.

В конце сентября Госавтоинспекция МВД по РТ сообщила о переходе на усиленный режим работы в связи с ростом количества ДТП, погибших и пострадавших в них людей. Только за 25 дней сентября на дорогах республики погибли 32 человека.

