В сервисе такси DiDi признали проблему с отказами клиентам с окраин Казани

Пресс-служба китайского сервиса такси DiDi ответила на запрос «Реального времени» о жалобах казанцев на нежелание водителей ехать на вызовы на окраинах города.

«Мы знаем об этой проблеме, и наша команда уже работает над ее решением. Мы благодарны за полученную обратную связь, так как мы стремимся к непрерывному совершенствованию. Наша цель стать самым доступным, безопасным и надежным сервисом в сфере пассажирских перевозок. Именно эта идея двигала нами в стремлении сделать надежную платформу с эффективным и многоканальным сервисом обслуживания для решения всех вопросов как со стороны водителей, так и со стороны пользователей с самой первой поездки в Казани», — говорится в сообщении сервиса.

Ранее «Реальное время» писало, что китайский конкурент Uber и «Яндекс.Такси» недавно зашел в Казань. Компаний стала сразу же привлекать и клиентов, и водителей. Первым пообещали большие скидки, вторым — большие вознаграждения. Однако сейчас пользователи жалуются, что таксисты отказываются ехать в отдаленные районы города.