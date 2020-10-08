В Набережных Челнах заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 21%

В Набережных Челнах за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 21%. С 28 сентября по 4 октября в городе зарегистрировали 3 611 случаев ОРВИ, что выше эпидемического порога на 7,4%, рассказала и.о. начальника территориального отдела Рспотребнадзора по РТ в Челнах Лемуза Нафигуллина.

Сотрудники ведомства продолжают проверять объекты торговли, частные медорганизации, кинотеатры, детские комнаты на предмет соблюдения правил.

realnoevremya.ru Максим Платонов

Нафигуллина отметила, что нарушения масочного режима фиксируются на предприятиях общественного питания и торговли: «Они носят маски на подбородке, не закрывая нос и рот», передает ее слова пресс-служба мэрии Автограда.

За последние сутки в Челнах не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса, в Татарстане — 31 случай.