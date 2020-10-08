В Набережных Челнах заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 21%
В Набережных Челнах за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 21%. С 28 сентября по 4 октября в городе зарегистрировали 3 611 случаев ОРВИ, что выше эпидемического порога на 7,4%, рассказала и.о. начальника территориального отдела Рспотребнадзора по РТ в Челнах Лемуза Нафигуллина.
Сотрудники ведомства продолжают проверять объекты торговли, частные медорганизации, кинотеатры, детские комнаты на предмет соблюдения правил.
Нафигуллина отметила, что нарушения масочного режима фиксируются на предприятиях общественного питания и торговли: «Они носят маски на подбородке, не закрывая нос и рот», передает ее слова пресс-служба мэрии Автограда.
За последние сутки в Челнах не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса, в Татарстане — 31 случай.ОбществоМедицина Татарстан
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