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В ВОЗ заявили о рекордном суточном росте числа заразившихся коронавирусом

23:56, 08.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ВОЗ заявили о рекордном суточном росте числа заразившихся коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В мире число новых случаев COVID-19 за сутки превысило 338 тысяч, что является рекордным показателем с начала пандемии, следует из статистики ВОЗ.

Больше всего заражений зарегистрировано в Северной и Южной Америке (+122 715) и Европе (+96 996). На третьем месте Юго-Восточная Азия, в этом регионе выявили 89,6 тыс. зараженных.

covid19.who.int

Предыдущий рекорд ВОЗ зафиксировала 4 октября. Тогда прирост заболевших составил 330 тысяч.

Сегодня глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что распространение коронавируса осенью просто продолжает эпидемиологический процесс весны этого года. Поэтому о второй волне речи не идет.

ОбществоМедицина
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