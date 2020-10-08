Главное к утру: апокалиптичное видео с трамваем, почему продается «Старый амбар» и санкции
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 8 октября:
- Казани на улице Технической трамвай сошел с рельсов. Чудом обошлось без жертв и пострадавших. Следственный комитет РФ по РТ начал доследственную проверку по факту съехавшего с рельсов трамвая.
- Владельцы известной татарстанской сети трактиров «Старый амбар» после выхода статьи «Реального времени» о продаже активов прокомментировали свое решение избавиться от части площадей. По их словам, деньги понадобятся для дальнейшего развития бизнеса и открытия новых ресторанов. Другая причина — большой размер помещений, которые сложно обслуживать.
- Минобразования Татарстана заявило, что нет никаких предпосылок для перехода на «удаленку». Образовательный процесс в республике продолжается в обычном режиме.
- Нидерланды и Великобритания решили поддержать антироссийские санкции по делу Навального.
- Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России осложняется. Если россияне не будут соблюдать уже введенные из-за COVID-19 ограничения, то властям придется ужесточить предписания.
- Следственный комитет РФ по РТ возбудил уголовное дело по факту самовольной блокировки проезда в поселок Татваленка в Приволжском районе.
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