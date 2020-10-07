Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Если россияне не будут соблюдать уже введенные из-за COVID-19 ограничения, то властям придется ужесточить предписания, предупредила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Эпидемиологическая ситуация в стране «осложняется», но власти «готовы к этому», рассказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

На сегодняшний день рост заболеваемости наблюдается в 60 субъектах России, в 20 — ситуация стабильная, где-то даже идет к снижению, передает «РИА Новости».

realnoevremya.ru

Осенью заболевают COVID-19 все больше пожилых людей, а это «плохой признак». Самая высокая заболеваемость фиксируется среди людей в возрасте от 30 до 49 лет. В учебных заведениях, включая школы и вузы, сейчас не наблюдается развития эпидемического процесса.

Сегодня эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове рассказала, что подавляющее большинство случаев заражения COVID-19 (около 80%) происходит посредством передачи инфекции от 10—20% заболевших.

